Сможет ли Байден помочь Украине на Донбассе: Тука сказал, как 'дожать' Путина

Если избранный президент США Джо Байден выберет решительную политику по отношению к стране-агрессору России, не стоит ожидать, что Кремль быстро уберется с Донбасса.

Сейчас санкции Запада против РФ задействованы не более, чем на 15%. Если они достигнут 50%, Россия может изменить политику в отношении Украины. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Надо быть реалистами. Даже если президент Байден будет действовать решительно по применению различного рода санкционных механизмов в отношении Российской Федерации, не существует никаких механизмов, которые бы предоставили быстрое реагирование со стороны России. Следовательно, рассчитывать, что в течение нескольких месяцев Россия уберется с Донбасса, просто безответственно", – сказал Тука.

Тука также заявил, что не верит в возможность установления международного контроля над неподконтрольным участком российско-украинской границы.

"Не стоит забывать, что и Лавров, и Путин многократно отмечали, что появление любых вооруженных международных формирований на территории так называемых ДНР и ЛНР будет воспринято как акт агрессии. Эта позиция до сих пор остается неизменной", – подчеркнул он.

Тука заявил, что санкционное давление на Россию со стороны Запада недостаточно. По его оценкам, оно составляет 10-15% от давления, которое можно было бы оказать. "Поэтому я хотел бы видеть более решительные санкционные действия со стороны Соединенных Штатов", – сказал политик.

В этом контексте он добавил, что "существует множество возможностей применения санкций в вопросах высоких технологий, ведь Россия уже трижды меняла объявленные заранее сроки внедрения новейших вооружений".

Как писал OBOZREVATEL, в Сенате США призвали ввести персональные санкции в отношении пяти российских офицеров ГРУ, которых обвинили в кибератаках против Штатов. Ранее группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального.