Говорят, что компания Nestle – лидер по части производства пищевых добавок: ароматизаторов, усилителей вкуса, пластификаторов и прочего, в принципе может сделать из "Г" что-то похожее на пищу и мало кто поймет, что ему предложили съесть. Другое дело, что многие в нормальных условиях не рискнут есть что-то уж совсем необычное и просто воздержатся от экспериментов с непонятной снедью. Но если глубже разобраться в данной проблеме, то можно обнаружить, что это – дорога с двусторонним движением.

В самом деле, производитель пищевых добавок, по сути своей, производит средства обмана человеческих органов чувств и все это направлено на то, чтобы заставить сознание человека дать сигнал на то, что перед ним не просто пища, а вкусное и желанное блюдо. То есть, сам процесс идентификации пищи происходит по различным параметрам и с помощью разных органов чувств. Вид у этого должен быть привлекательным, в зависимости от конкретного случая – мягким и пушистым или наоборот – упругим и пружинистым. Форме должен соответствовать запах. Он должен совпадать с картинкой, которую дают глаза, ну а потом – тактильные ощущения и собственно – вкус. Все должно быть сбалансировано по каждой из позиций. Тем не менее, обмануть мозг непросто и потому основу все равно надо брать близкую к теме. В итоге, мы покупаем "крабовые палочки", в которых от крабов нет совсем ничего. Да и палочек у крабов нету.

Но это – движение в одну сторону и оно не очень легкое, если мозг человека работает нормально и в принципе имеет способность к более или менее критическому мышлению. Если же сделать встречное движение и как-то подправить именно этот процесс, то все становится намного проще.

Например, если некто авторитетный говорит, что палочки сделаны из чистого, королевского краба и "хтиво плямкає" при этом, то тут же все выглядит иначе. Тогда появляется "осетрина второй свежести" и другие продукты подобного же свойства, например – вкусная колбаса по 2.10 из крахмала, целлюлозы, жил и шкур скота и с небольшим добавлением свежего мяса крыс, которые нечаянно упали в промышленную мясорубку. Там было главное – забросить нужные ингредиенты, дающие запах и побольше сольки. В результате, "ностальгенты" до сих пор впадают в религиозный экстаз, как члены секты "Колбасы – варенки". Эффект оказывается настолько устойчивым, что даже спустя 30 лет они готовы пожирать этот несъедобный суррогат и петь ему осанны.

Но зная, как сделать встречное движение, управляя процессом мышления и отрубая его критическую составляющую, можно добиться подобного эффекта в любой области. Прямо сейчас такой номер произошел в РФ и достаточно прочесть его описание в российской прессе, чтобы понять, почему пломбир и колбаса вытесняет мозг у миллионов людей.

"Социальная сеть Facebook заблокировала посты ТАСС и РБК о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы. Об этом сообщают сами агентства. Соцсеть отметила информацию в постах как ложную. Оба поста были написаны по релизам ФСБ и Следственного комитета…

В обоих случаях информацию заблокировали на основе данных украинской фактчекинговой платформы StopFake. В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют".

Заметим, эти новости заблокированы на Facebook, но россияне это уже прожевали и сглотнули, приняв за чистую монету. Мало того, главный пропагандистский рупор РФ еще и возмущается, что его "Г" назвали по имени и выкинули из сети в сортир, где ему самое место.

"Редакция намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

Людям настолько сдвинули мозг набекрень, что заяви они, что украинскими националистами оказались ромы или таджики, там бы эту новость приняли за чистую монету и дальнейшие свои слова и мысли базировали бы на этом Г даже без вопросов. Но и у нас Порошенко убивал брата в Молдавии, после чего – взорвал планету Мельмак. Так что предположение о том, что часть публики может легко намазать себе на хлеб Г, обработанное пищевыми добавками – не далеко от истины. Они бы еще и добавки попросили.

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