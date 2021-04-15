Цаплиенко – о "наступлении укропов" на Донбассе: ВСУ готовы к обороне, но могут устроить врагу ад

Украинские воины на Донбассе не готовятся к наступлению, как пытается доказать российская пропаганда, но хорошо подготовлены к обороне в случае эскалации агрессии РФ и способны "устроить врагу ад".

Заявление об этом сделал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в эфире программы "Право на владу". Политическое ток-шоу транслировалось в четверг, 15 апреля, на YouTube-канале ТСН.

Журналист подчеркнул, что украинские бойцы "готовы к любому развитию событий, и это не просто слова". При этом руководство Вооруженных сил Украины неоднократно заявляло, что не собирается в ближайшее время увольнять оккупированные территории военным путем.

Цаплиенко указал, что если Кремль решит прорваться вглубь Украины – "легкой прогулкой" для него это не будет.

Со стороны ВСУ не видно признаков подготовки к наступлению, а только к различным вариантам обороны, хотя пропагандисты Кремля твердят обратное.

Так, жители ОРДЛО рассказали корреспонденту, что "разговоры о наступлении "укропов" можно услышать из каждого утюга, с каждого электронного устройства".

"С детьми даже в детсадах сейчас отрабатывают мероприятия гражданской обороны, чего на нашей стороне мы не видим", – отметил он.

"На самом деле украинские военные готовятся к обороне и "готовы устроить врагу ад" – это была цитата", – подытожил Цаплиенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Цаплиенко показал фото остатков боеприпаса российско-оккупационных войск, в результате взрыва которого на Донбассе 6 апреля погиб командир взвода 58 бригады ВСУ Владимир Шпак.