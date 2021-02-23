'Тройка Медведчука' создала новый медиахолдинг с уставным капиталом в 100 грн, – Ткаченко

Медиахолдинг "Новости", в который входят связанные с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком подсанкционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, создал новое общество с ограниченной ответственностью.

На это обратил внимание министр культуры Александр Ткаченко. Согласно данным YouControl, уставной капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" составил всего 100 гривен, а его основателями указаны 100 человек – среди них Егор Бенкендорф, Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

"Запрещенная "Тройка Медведчука", которая называла себя "Медиахолдинг "Новости", надела новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Как с уставным капиталом в 100 грн можно финансировать заведомо нерентабельное предприятие – вопрос риторический", – написал Ткаченко в Telegram.

Так, новое ООО было зарегистрировано 18 февраля. Уполномоченным лицами указаны Виктор Фролов (руководитель) и Егор Бенкендорф (представитель, уполномоченный подавать документы для государственной регистрации, без права подписи).

Основным видом деятельности указано производство кино- и видеофильмов, телепрограмм. Среди других: печать продукции; тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения; распространение кино- и видеофильмов, телепрограмм.

Всего основателями юрлица указаны 100 человек. Полный список ниже:

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.

19 февраля глава государства подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма.