"Тройка Медведчука" создала новый медиахолдинг с уставным капиталом в 100 грн, – Ткаченко

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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'Тройка Медведчука' создала новый медиахолдинг с уставным капиталом в 100 грн, – Ткаченко

Медиахолдинг "Новости", в который входят связанные с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком подсанкционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, создал новое общество с ограниченной ответственностью.

На это обратил внимание министр культуры Александр Ткаченко. Согласно данным YouControl, уставной капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" составил всего 100 гривен, а его основателями указаны 100 человек – среди них Егор Бенкендорф, Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

"Запрещенная "Тройка Медведчука", которая называла себя "Медиахолдинг "Новости", надела новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали. Как с уставным капиталом в 100 грн можно финансировать заведомо нерентабельное предприятие – вопрос риторический", – написал Ткаченко в Telegram.

Telegram Александра Ткаченко.

Так, новое ООО было зарегистрировано 18 февраля. Уполномоченным лицами указаны Виктор Фролов (руководитель) и Егор Бенкендорф (представитель, уполномоченный подавать документы для государственной регистрации, без права подписи).

Основным видом деятельности указано производство кино- и видеофильмов, телепрограмм. Среди других: печать продукции; тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения; распространение кино- и видеофильмов, телепрограмм.

Данные о новом медиахолдинге.

Всего основателями юрлица указаны 100 человек. Полный список ниже:

Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.
Полный список основателей нового холдинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.

19 февраля глава государства подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма.

УкраинаКаналы МедведчукаСанкции СНБОZIK112 УкраинаNewsOneВиктор МедведчукАлександр Ткаченко