Три украинских воина ранены на Донбассе: ВСУ открыли огонь в ответ
В пятницу, 21 мая, на Донбассе трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате вражеского обстрела. Вооруженные формирования РФ открыли огонь по позициям наших защитников вблизи Луганского.
Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Там травмированным воинам оказывают медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север". ВСУ открыли ответный огонь после обстрелов агрессора.
"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", – добавили в штабе.
На странице ОТУ "Север" в Facebook уточнили, что один из защитников получил боевое травмирование, а двое – ранения.
Напомним, за прошлые сутки враг 10 раз нарушил "тишину" на Донбассе. А с утра 21 мая противник снова прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения.
Вблизи Песков противник сегодня стрелял из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в пригороде Водяного оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.
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