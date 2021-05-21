Три украинских воина ранены на Донбассе: ВСУ открыли огонь в ответ

В пятницу, 21 мая, на Донбассе трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате вражеского обстрела. Вооруженные формирования РФ открыли огонь по позициям наших защитников вблизи Луганского.

Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Там травмированным воинам оказывают медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север". ВСУ открыли ответный огонь после обстрелов агрессора.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", – добавили в штабе.

На странице ОТУ "Север" в Facebook уточнили, что один из защитников получил боевое травмирование, а двое – ранения.

Напомним, за прошлые сутки враг 10 раз нарушил "тишину" на Донбассе. А с утра 21 мая противник снова прибегнул к обстрелам позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения.

Вблизи Песков противник сегодня стрелял из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в пригороде Водяного оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

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