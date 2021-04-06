Третий погибший за день: наемники 'Л/ДНР' отдали тело пропавшего украинского воина

Во вторник, 6 апреля, стало известно о гибели в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе третьего украинского военнослужащего. Его имя пока не разглашается.

Воин исчез еще вечером 3 апреля, оставив оружие. В этом месте не было зафиксировано никаких боевых действий, сообщили на странице 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

Командование части немедленно приняло решение начать поиски, были проинформированы все соответствующие службы. До последнего оставалась надежда, что военнослужащего найдут живым, однако сегодня российско-оккупационные войска передали его тело украинской стороне на КПВВ Марьинка.

"В сети Интернет представители российско-оккупационных войск распространили и тиражировали информацию о том, что якобы 4 апреля, в результате боевого столкновения, у населенного пункта Шумы, погиб военнослужащий бригады, а командование части длительное время скрывает информацию о его гибели. Однако правда, как всегда, другая", – сказано в сообщении.

На данный момент неизвестно, что именно случилось с воином, все обстоятельства происшествия устанавливаются. В частности, в бригаде рассматривают версии о потере ориентировки и даже похищении.

Погибший был спортсменом и сторонником здорового образа жизни, имел положительную характеристику несмотря на непродолжительное время службы.

Напомним, в зоне боевых действий на востоке Украины 6 апреля снова погибли два воинов Вооруженных сил Украины. В сети появились данные о имена Героев и их фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 5 апреля, в зоне ООС также погибли два защитника. Это 23-летний Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который жил в Харьковской области. Мороза пытались спасти и успели доставить в больницу, однако медики оказались бессильны.