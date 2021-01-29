Накануне стало известно, что первый заместитель руководителя САП Максим Грищук возобновил дело "Роттердам+" после его повторного закрытия прокурором САП Пономаренко. Адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. М, адвокаты стороны защиты, уже заявили о готовности идти в суд против представителя САП.

Кроме того, мы считаем, что такие действия работника Грищука являются преступлением и демонстрируют полный правовой нигилизм со стороны представителя антикоррупционной системы, которая должна защищать верховенство закона в нашей стране.

Это беспрецедентный случай нарушения законодательства Украины и вопиющее нарушение прав человека.

Любой юрист знает, что согласно КПК Украины отмена постановлений прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть осуществлена Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как мы понимаем в этом списке никак не числятся не и.о. руководителя САП, ни первый заместитель руководителя, которым является Максим Грищук.

Общеизвестно, что Грищук знает об этом. Будучи и.о. руководителя САП, он указывал в своей официальной переписке на отсутствие таких полномочий как у него.

Мало того, как нам стало известно Генеральный прокурор отменил приказ о возложении на первого заместителя руководителя САП Максима Грищука обязанностей исполняющего обязанности руководителя САП. Таким образом фактическая отмена постановление прокурора САП Виталия Пономаренко, была осуществлена первым заместитель руководителя САП, который грубо вышел за пределы предоставленных полномочий в разрезе отмены постановления прокурора САП, нарушая положения УПК Украины.

Мы настаиваем на публичном рассмотрении преступлений работника САП Максима Грищука, так как, по-видимому, он стал на путь полного правового нигилизма и сделал это осознанно. Его действия должны получить справедливую оценку как со стороны общества, так и со стороны компетентных органов.

Лично я считаю, что люди, которые так легко и осознанно нарушают закон не могут служить в прокуратуре, а должны сотрудничать с САП исключительно в качестве подозреваемых.

Как адвокат, я впервые сталкиваюсь с таким вопиющим беззаконием в органах Прокуратуры. Как стало известно нам из СМИ, господин Грищук не ограничился своими действиями по возобновлению дела, он также незаконно отстранил от дела Роттердам+ прокурора Пономаренка. И как мы понимаем его абсолютно не интересует то, что незаконность отстранения Пономаренко была дважды доказана в ВАКС. Не говоря уже о том, что у него не было и нет никаких полномочий и прав на отстранение Прокурора по делу Роттердам+.

Дело "Роттердам+" было дважды закрыто прокурором САП в отношении подозреваемых лиц 27 августа 2020 и 21 января 2021 из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения. 29 сентября 2020 законность закрытия дела "Роттердам+" также подтвердил Офис Генерального прокурора, аналогичное решение по делу было вынесено Антимонопольным комитетом Украины.

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