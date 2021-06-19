Трагедия с МН17 предотвратила полномасштабное использования авиации РФ против Украины, – Лукашевич

Катастрофа МН17, которая произошла на Донбассе в 2014 году, предотвратила полномасштабное использования российской авиации против Украины. Это понятно с разговоров на просл–шках, ведь за день до этого вдоль украинской границы была размещена готовая к применению российская фронтовая авиация.

Об этом в Facebook написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Он продолжает следить за делом МН17 и материалами обвинения. Так, было предоставлено новую прослушку разговора сепаратистов в день до трагедии.

"Из этого разговора следует важнейший вывод следствия: он подтверждает, что к 16 июля 2014 г. вдоль украинской границы была размещена готовая к применению российская фронтовая авиация", - написал Лукашевич.

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По его словам, таким образом гибель 298 человек на борту МН17 предотвратила полномасштабное использования российской авиации против Украины

"Это, кстати, ответ на вопрос – зачем Украине нужны были средства ПВО в зоне АТО", - добавил он.

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