Трагедия с МН17 предотвратила полномасштабное использования авиации РФ против Украины, – Лукашевич
Катастрофа МН17, которая произошла на Донбассе в 2014 году, предотвратила полномасштабное использования российской авиации против Украины. Это понятно с разговоров на просл–шках, ведь за день до этого вдоль украинской границы была размещена готовая к применению российская фронтовая авиация.
Об этом в Facebook написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Он продолжает следить за делом МН17 и материалами обвинения. Так, было предоставлено новую прослушку разговора сепаратистов в день до трагедии.
"Из этого разговора следует важнейший вывод следствия: он подтверждает, что к 16 июля 2014 г. вдоль украинской границы была размещена готовая к применению российская фронтовая авиация", - написал Лукашевич.
По его словам, таким образом гибель 298 человек на борту МН17 предотвратила полномасштабное использования российской авиации против Украины
"Это, кстати, ответ на вопрос – зачем Украине нужны были средства ПВО в зоне АТО", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Террористы незаконных формирований "Л/ДНР" на Донбассе не смогли бы противостоять Вооруженным силам Украины без поддержки России. Доказательство этому в виде записи переговоров боевиков предоставили в суде Гааги (Нидерланды).
В суде по делу МН17 в Гааге впервые дали показания свидетели пуска ракеты с российского "Бука". Во время заседания следствие отклонило показания тех, кто заявлял, что это якобы произошло с стороны ВСУ.