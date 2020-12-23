Трагедия Ан-60: суд отпустил командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова
Печерский районный суд Киева во вторник, 22 декабря, отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.
Об этом сообщило "Громадське" из зала суда. Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.
Командира части подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе и гибели 26 военнослужащих.
Напомним, что 22 декабря Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога командира воинской части Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета. Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем, в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.
20 октября стало известно, что Кабинет министров и Министерство обороны Украины осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.
В Кабмине окончательно озвучили причины катастрофы Ан-26.
Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову объявили подозрение в деле о падении самолета Ан-26 с курсантами неподалеку от Чугуева в Харьковской области.