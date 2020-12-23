Трагедия Ан-60: суд отпустил командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Печерский районный суд Киева во вторник, 22 декабря, отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сообщило "Громадське" из зала суда. Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

Командира части подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе и гибели 26 военнослужащих.

Напомним, что 22 декабря Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога командира воинской части Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.

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