Трагедия Ан-60: суд отпустил командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
5,6 т.
Сергей Дроздов

Печерский районный суд Киева во вторник, 22 декабря, отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сообщило "Громадське" из зала суда. Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

Командира части подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе и гибели 26 военнослужащих.

Напомним, что 22 декабря Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога командира воинской части Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевКрушение Ан-26 в ЧугуевеВооруженные силы Украины