Тополю "взял в оборот" военкомат, когда он сообщил о третьей квартире Хомчака – волонтер

Украинского певца Тараса Тополю пытаются призвать на службу в армию из запаса после того, как он опубликовал данные о получении третьей квартиры Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Об этом на своей странице в Facebook заявила председатель ОО "Волонтерская сотня Доброволя" Наталья Воронкова. Напомним, квартира, которую должны предоставить для пользования генерал-полковнику Хомчаку, относится к штатно-должностному жилью и находиться на балансе Министерства обороны.

"Генерал Хомчак не придумал ничего лучше как напрячь по Тополе военкомат. Там сейчас такой движ и шухер. Хотят призвать его из запаса, чтобы устроить веселую службу в учебке. Нарыли некую просроченную справку с 2007-2008 годов, когда Тарас еще учился в Академии Внутренних дел, и пытаются притянуть за уши нарушение правил воинского учета", – написала Воронкова.

Она считает, что Тополя как публичное лицо "не мог скрываться". Кроме того, он многодетный отец, добавила волонтер.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября фронтмен украинской группы "АНТИТІЛА" Тарас Тополя на своей странице в Facebook написал, что Руслан Хомчак подал рапорт на получение третьей квартиры в свое распоряжение.

Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник заявил, что данная информация не совсем соответствует действительности, поскольку речь идет о "рапорте на получение штатно-должностного жилья, на которое имеет право любое должностное лицо Минобороны".