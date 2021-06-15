Топ-таможенник Александр Щуцкий скрывает связи с сепаратисткой и элитное имущество – СМИ

И.о. директора Департамента рисков Государственной таможенной службы Александр Щуцкий скрыл от НАПК два элитных автомобиля, которыми он пользуется, а также их истинного владельца. Машины якобы оформлены на уроженку Сум Марину Вегманн, которая ведет в Facebook антиукраинскую агитацию и открыто поддерживает сепаратистов.

Об этом говорится в расследовании программы "Гроші" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Журналисты проследили за госслужащим Щуцким и установили, что он регулярно приезжает в центральный офис ГТСУ на AudiSQ7 с номерами ВМ5000ВМ. Машина 2017 выпуска, стоит около 100 тысяч долларов, и ее нет в декларации Щуцкого, отметили журналисты.

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Также в его декларациях нет другой Audi – Q7 с тем же номером ВМ5000ВМ, на которой Щуцкий точно ездил в прошлом году: это зафиксировали полицейские, которые штрафовали его за превышение скорости на Одесской трассе.

Вместо этого чиновник указал, что арендует другую машину – Audi A7, а ее владелицей якобы является Марина Вегманн. Несмотря на то, что Щуцкий неправильно написал в декларации отчество Вегманн (Сергеевна вместо Валерьевна), журналисты нашли эту женщину.

Как утверждается в расследовании, Марина Вегманн, 1980 года, жила в Сумах, где в свое время работал руководителем таможни Щуцкий. Женщина последние годы якобы живет не в Украине, работает в Duty Free, и очень не любит Украину и украинцев. А особенно ненавидит украинскую армию. Об этом она пишет в своих соцсетях, в частности: "Мне моя страна ничего не дала. И я бы за нее никогда не пошла воевать! Моя страна – православная Россия. Я люблю ее и люблю ее президента! А вы пропадайте в своем так называемом АТО".

Как видно на странице орендодателя таможенника Щуцкого в сети, Вегманн открыто поддерживает Пореченкова, который стрелял в украинских солдат. Она хвалит Путина, а украицев называет несчастными, бедными людьми, которые страдают от отсутствия ума.

Авторы расследования подчеркивают, что для Вегманн даже убийца "Гиви" – это настоящий кумир, она прямо пишет: "А Гиви – мой кумир".

Топ-чиновник Щуцкий не объяснил журналистам природу своих связей с человеком, который открыто пропагандирует антиукраинские ценности.

По этому поводу журналисты "Грошей" официально обратились к спецслужбам, которые противодействуют сепаратистам, с вопросом: какие отношения, кроме "автомобильных", украинский государственный деятель топ-уровня имеет с человеком, что ведет откровенно антиукраинскую пропаганду. И не является ли это со стороны Щуцкого финансированием подрывной деятельности и государственной изменой.