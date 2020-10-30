Топ-чиновника ГФС поймали на взятке в $200 тысяч. Эксклюзивные фото

Руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины поймали во время получения взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которой – 200 000 долларов США.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. Уточняется, что 30 октября фискала взяли "на горячем" во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов.

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фото с места задержания:

Глава Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС попался на взятке

Мужчину задержали "на горячем"

Операцию провели 30 октября

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 000 долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Чиновник требовал деньги от главы фармацевтического предприятия dbr.gov.ua

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.

Общая сумма взятки составила 200 000 долларов США dbr.gov.ua

Задержание фискала dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области ранее поймали "на горячем" одного из прокуроров Томаковского отдела Никопольской местной прокуратуры. В ходе задержания он выбросил деньги в окно.