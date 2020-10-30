Топ-чиновника ГФС поймали на взятке в $200 тысяч. Эксклюзивные фото

Руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины поймали во время получения взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которой – 200 000 долларов США.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. Уточняется, что 30 октября фискала взяли "на горячем" во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов.

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фото с места задержания:

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 000 долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области ранее поймали "на горячем" одного из прокуроров Томаковского отдела Никопольской местной прокуратуры. В ходе задержания он выбросил деньги в окно.