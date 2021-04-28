Представитель России в ТКГ не признал "Л/ДНР" субъектами переговоров, – Арестович

Член делегации России на заседании Трехсторонней контактной группы признал, что приглашенные Кремлем "представители" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговорного процесса.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Ток-шоу №1 Василия Голованова". Программа телеканала "Украина 24" транслировалась в YouTube в среду, 28 апреля.

Отмечается, что соответствующее заявление в ходе переговоров сделал один из представителей российской стороны. Конкретное имя Арестович не назвал.

"Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и Украина должна вести переговоры с ОРДЛО. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны – не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины", – отметил Арестович.

"Этот человек также сказал: о "республиках", естественно, речь не идет", – продолжил он.

По словам Арестовича, этот же представитель РФ "признал, что, хотя и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но как субъекта переговоров их нет".

Спикер украинской делегации в ТКГ не подтвердил и не опроверг, является ли этот участник переговоров заместителем администрации российского президента Дмитрием Козаком.

Также, как сказал Арестович, российская сторона на заседании "была очень заинтересована в согласовании "пасхального перемирия" на Донбассе.

Напомним, достичь договоренностей о соблюдении "тишины" на период праздников в ТКГ не удалось из-за формулировок документа.

Трансляция программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что Украина на финишной черте по вопросу согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.