ТКГ не удалось договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе, – нардеп

Во время заседания 28 апреля Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.

Об этом вечером в среду на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Как заявил он, рассмотрение вопроса о соблюдении режима "тишины" заблокировали контролируемые Россией так называемые представители "Л/ДНР".

Отметим, что 28 апреля состоялась видеоконференция общего заседания ТКГ. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 17 мая.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что Украина находится на финишной черте по вопросу согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.

Как ранее писал OBOZREVATEL: