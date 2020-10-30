В ТКГ развенчали манипуляцию России о "плане действий" по Донбассу

Представитель президента РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов распространил манипулятивную информацию об "обязательстве" Украины рассмотреть т.н. дорожную карту по Донбассу.

Об этом сообщил советник и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале Трехсторонней контактной группы 30 октября.

Как отметил Арестович, представитель России "несколько сместил акценты". Так, Грызлов сказал, что "Киев взялся предоставить свой вариант дорожной карты, по всем вопросам, которых коснулись предложения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области".

"Эта информация не соответствует действительности. Украинская делегация в лице ее главы Леонида Кравчука инициативно предложила собственный вариант разблокирования работы подгрупп (кстати, заблокированных именно представителями российской делегации), а именно – создать компиляционный и компромиссный документ, объединив предложения российской и украинской делегаций при посредничестве уважаемого посла Пьера Мореля и именно это предложение было взято к работе", – сказано в сообщении.

Арестович добавил, что представители ОРДЛО в составе украинской делегации принимают активное участие в разработке документа, в частности журналист Сергей Гармаш (Донецкая область) и юрист Вадим Горан (Луганская область).

Кроме того, документ, которой предлагает Украинская делегация, носит название "план действий". Словосочетание "дорожная карта" украинской стороной не используется.

"Потому что наша позиция заключается в том, что создание "дорожных карт" – исключительная прерогатива высшего руководства государств-участников Нормандсткого формата", – пояснили в ТКГ.

Также Арестович указал на ошибку российского агенства ТАСС. Как отметил дипломат, по отношению к Украине следует использовать предлог "в", а не "на".

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Сообщение росСМИ, на ошибки в котором указали украинские дипломаты Telegram / Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ)

Сообщение, на ошибки в котором указали украинские дипломаты Telegram / Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.