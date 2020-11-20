"Титушки" под домом Порошенко – приехали на автобусах, получают по 250 грн

Проплаченные "титушки" на автобусах и автомобилях приехали под дом пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает ветеран АТО, депутат Киевсовета Александр Погребиский. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Один из парней подумал, что общается с заказчиками акции, и показал сообщение, в котором отмечалось, что за участие в "акции" готовы платить 250 гривен.

"Два автобуса массовки нагнали в Козин. Сегодня здесь собирается митинг за деньги. Они не едут к Рената Кузьмину, они не едут к Зеленскому спрашивать, почему разрушается армия. Они идут на заказ за деньги к дому Порошенко, чтобы переключить внимание", – отметил Погребиский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября народный депутат Владимир Арьев заявил, что по заказу Офиса Зеленского готовятся провокации против Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность".

Накануне в соответствующих группах в соцсетях собирали желающих за деньги пикетировать партийный офис и дом Порошенко.

Утром в партийный офис пришли "пикетчики", часть из которых не могли объяснить цель этой "акции".

Ближе к вечеру Владимир Арьев с журналистами нескольких телеканалов приехал на место сбора одной из групп наемных молодых людей, которые избегали общения с журналистами.

"Времена "титушек", когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса президента Украины, лично Зеленского, который испугался того, что ему приходится отвечать за все, что он сделал, в частности за развал финансов, за полный провал подготовки ко второй волне коронавируса. Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко", – заметил Арьев.