Тищенко устроил жене грандиозный салют: появилось видео с гостями засекреченной вечеринки

В воскресенье, 18 апреля, в Киеве в пятизвездочном отеле Fairmont несмотря на локдаун состоялось празднование дня рождения Аллы Барановской, жены Николая Тищенко, нардепа от "Слуги народа". Мероприятие посетили около 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты.

Об этом сказано в специальном репортаже "Схем", пишет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Среди гостей заметили в частности "слугу" Александра Трухина, Ариете Шварца, экс-гендиректора девелоперской группы компаний Seven Hills, а также главу Черкасской ОГА Александра Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая руководит Fairmont.

Сам Тищенко прибыл на праздник около 19:00, а уже через два часа под отелем не было свободного места для автомобилей. В 22:00 напротив здания с Труханового острова запустили салюты, которые, напомним, с 2019 года запрещено использовать в Киеве из-за войны на востоке Украины.

Было также опубликовано приглашение на день рождения, в котором жена Тищенко просила гостей предварительно сделать тест на COVID-19 не публиковать фото и видео с мероприятия в день его проведения, а также не отмечать геолокацию.

Несмотря на это, ролик с празднования появился уже после 23:00. После того, как новость о вечеринке начала появляться в СМИ, гости не покидали отель.

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