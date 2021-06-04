В Харькове подросток в TikTok угрожал устроить в школах теракт "Казань-2". Видео

Подросток из Харькова опубликовал в соцсети угрозы "повторить" теракт, который ранее случился в школе в Казани (Россия), в двух учебных учреждениях города. Парня нашла СБУ, и он оправдался, что всего лишь хотел "хайпануть" в TikTok.

Роликом с признаниями школьника, а также с угрозами, которые тот залил в TikTok, поделился местный Telegram-канал "Харьков 1654" в пятницу, 4 июня. Инцидент в комментарии "Depo.Харьков" подтвердил руководитель пресс-центра областного Управления СБУ Владислав Абдула (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несовершеннолетний харьковчанин на фоне зацикленной черно-белой мультипликационной анимации написал: "5 июня в одной из школ Харькова произойдет то же самое, что и в Казани. Сначала 8-я, потом 23-я". Такие кадры он залил на пустую страницу в TikTok.

Видео дня

Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт.

Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований.

Так, парень на камеру сказал, что "хотел хайпонуть, набрать на этом популярность, подписчиков и лайков". Он заявил, что сожалеет о своем поступке, а также извинился перед людьми, которые испугались.

"Я выбрал очень дурацкую идею для популярности... Никому не советую делать хайп на грязных темах", – сказал школьник.

В СБУ напомнили, что угроза совершением террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена по ст. 258 УК Украины. Ответственность за это наступает с 14-летнего возраста.

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