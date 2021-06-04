В Харькове подросток в TikTok угрожал устроить в школах теракт "Казань-2". Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Школьник в TikTok угрожал устроить теракты в школах

Подросток из Харькова опубликовал в соцсети угрозы "повторить" теракт, который ранее случился в школе в Казани (Россия), в двух учебных учреждениях города. Парня нашла СБУ, и он оправдался, что всего лишь хотел "хайпануть" в TikTok.

Роликом с признаниями школьника, а также с угрозами, которые тот залил в TikTok, поделился местный Telegram-канал "Харьков 1654" в пятницу, 4 июня. Инцидент в комментарии "Depo.Харьков" подтвердил руководитель пресс-центра областного Управления СБУ Владислав Абдула (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несовершеннолетний харьковчанин на фоне зацикленной черно-белой мультипликационной анимации написал: "5 июня в одной из школ Харькова произойдет то же самое, что и в Казани. Сначала 8-я, потом 23-я". Такие кадры он залил на пустую страницу в TikTok.

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Угрозы несовершеннолетнего
Угрозы несовершеннолетнего

Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт.

Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований.

11-классник, который записал нашумевшее видео

Так, парень на камеру сказал, что "хотел хайпонуть, набрать на этом популярность, подписчиков и лайков". Он заявил, что сожалеет о своем поступке, а также извинился перед людьми, которые испугались.

"Я выбрал очень дурацкую идею для популярности... Никому не советую делать хайп на грязных темах", – сказал школьник.

Парень извинился

В СБУ напомнили, что угроза совершением террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена по ст. 258 УК Украины. Ответственность за это наступает с 14-летнего возраста.

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