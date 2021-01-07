Террористы в Рождество на Донбассе открыли огонь по ВСУ из гранатометов. Карта

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
4,2 т.
Формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня

Вооруженные формирования России в Рождество, 7 января, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг применял крупнокалиберные и станковые противотанковые гранатометы, а также стрелкового оружия (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Карта обстрелов на Донбассе

Так, обстрел велся в сторону позиций украинских военнослужащих в районе Хутора Вольного, Луганского, Попасной и Авдеевки.

Террористы открывали огонь в направлении ВСУ в районе Авдеевки

Среди воинов ООС боевых потерь не было. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.

Террористы открывали огонь в направлении ВСУ в районе Луганского
Террористы открывали огонь в направлении ВСУ в районе Попасной

Ранее OBOZREVATEL писал 6 января российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда также обошлось без потерь в рядах Вооруженных силах Украины.

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