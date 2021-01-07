Террористы в Рождество на Донбассе открыли огонь по ВСУ из гранатометов. Карта

Вооруженные формирования России в Рождество, 7 января, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг применял крупнокалиберные и станковые противотанковые гранатометы, а также стрелкового оружия (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, обстрел велся в сторону позиций украинских военнослужащих в районе Хутора Вольного, Луганского, Попасной и Авдеевки.

Среди воинов ООС боевых потерь не было. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее OBOZREVATEL писал 6 января российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда также обошлось без потерь в рядах Вооруженных силах Украины.