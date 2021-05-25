Террористы на Донбассе ракетами обстреляли мирное население. Фото

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские окупанты 8 раз обстреляли украинские позиции. Также против мирных жителей враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельске наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде н.п. Павлополь и Южное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков – из стрелкового оружия. В районе Шумов враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за минувшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Добавим, что российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен в направлении Шумов, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая – в жилой дом, в населенном пункте Северное. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие РФ в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

"С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая – на улицу Цветочную, у дома 16. Жертв нет. Есть испорченное имущество частного домовладения – выбиты стекла, избитый забор, повреждены двери гаража", – написала в Facebook пресс-служба 10 Горно-Штурмовой Бригады.

С начала суток, 25 мая, обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции. Один боец ВСУ был ранен.