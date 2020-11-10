Террористы устроили на Донбассе новые обстрелы ВСУ – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе 9 ноября снова сорвали режим прекращения огня и дважды устроили обстрелы позиций ВСУ.

В частности, как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, перемирие было нарушено на Приазовье. Из временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают выполнять задачи по назначению", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, со вторника, 10 ноября, на Донбассе в районе проведения ООС должны были возобновить работу все КПВВ. Однако, как сообщила украинская делегация в ТКГ, Россия сорвала их открытие.