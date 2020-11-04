Террористы устроили на Донбассе массовые обстрелы и ранили воина ВСУ – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе снова пренебрегли перемирием и в течение 3 ноября осуществили шесть обстрелов позиций ВСУ. В результате был ранен один защитник Украины.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности бригад ВСУ режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Защитники заверили, что подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"Обстановка в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка Украины узнала, что российские оккупанты на Донбассе продолжили проведение инженерных работ на передовой, несмотря на перемирие. Так, боевики восстанавливают имеющиеся окопы, расчищают и укрепляют их почти по всей линии разграничения. Также они проводят фортификационные работы по оборудованию второй линии оборонительных рубежей.