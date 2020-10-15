Террористы устроили массовые обстрелы ВСУ после Дня защитника – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе в который раз сорвали перемирие и открыли огонь в сторону позиций ВСУ. Особенно враждебная активность возросла после Дня защитника Украины.

В частности, по данным пресс-службы штаба ООС, оккупанты нарушали режим тишины 14 октября три раза и с начала суток 15 октября – пять раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в силу 27 июля 2020 года. Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета", – отметили воины.

С начала же текущего дня, 15 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины. Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Впрочем украинские защитники оружие в ответ не применяли и заверили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете СММ ОБСЕ от 14 октября сообщили, что на оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах. Из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный.