Террористы ударили по ВСУ из минометов и гранатометов: ранен воин

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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  • Массовые провокации со стороны врага были зафиксированы 11 ноября

  • С начала суток 12 ноября перемирие сохранялось

  • Защитники Украины заверили, что готовы в любой момент дать отпор оккупантам

Террористы открыли огонь на Донбассе

Подконтрольные России террористические группировки "Л/ДНР" 11 ноября в очередной раз сорвали режим тишины на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский воин.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, в целом за прошедшие сутки оккупанты трижды нарушили договоренности о перемирии. Так, вблизи населенного пункта Пески они открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, вблизи Водяного применили миномет калибра 82 миллиметра. А недалеко от населенного пункта Каменка боевики задействовали стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

Что касается текущих суток, 12 ноября, то в их начале на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности бригад Вооруженных сил Украины никакой вооруженной провокации или выстрела не было зафиксировано.

"Вместе с тем украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя достигнутым договоренностям, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – заверили защитники.

Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинский военный был ранен во время обстрела вблизи Каменки. Там террористы открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

  • Штаб ООС сообщил о преступлении террористов "Л/ДНР" представителям ОБСЕ.

  • Впоследствии в сети обнародовали фото защитника Украины, который получил ранение из-за обстрелов боевиков.

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