Террористы ударили по ВСУ из миномета и гранатомета – штаб ООС

За сутки 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники еще четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции ВСУ из миномета и гранатомета.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Кроме этого, выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе Водяного.

На такие огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. В штабе ООС добавляют, что за эти сутки, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и на всей линии разграничения наблюдается тишина.

В то же время подразделения Объединенных сил, находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника, продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками.

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