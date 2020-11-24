Террористы ударили по ВСУ из миномета и гранатомета – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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  • Оккупанты стреляли в районе Красногоровки, Авдеевки и Водяного

  • Украинские защитники на провокации врага не отвечали

  • Потерь и ранений среди личного ОС нет

Террористы ударили по ВСУ из миномета и гранатомета – штаб ООС

За сутки 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники еще четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции ВСУ из миномета и гранатомета.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Кроме этого, выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе Водяного.

На такие огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. В штабе ООС добавляют, что за эти сутки, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и на всей линии разграничения наблюдается тишина.

В то же время подразделения Объединенных сил, находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника, продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками.

Утренняя сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 ноября российско-оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

  • При этом бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился к главе России Владимиру Путину и призвал его уступить Украине оккупированные районы Донбасса.

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