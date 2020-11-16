Террористы ударили по ВСУ из гранатомета на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 15 ноября, поддерживаемые Россией оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Вблизи позиций ВСУ враг применил стрелковое оружие и гранатомет.

Боевых потерь и ранений украинские защитники не понесли. Об этом говорится в утренней сводке на Facebook-странице штаба операции Объединенных сил относительно ситуации в районе проведения ООС.

По данным военных, вооруженные формирования РФ стреляли в полосах ответственности украинских бригад. В частности, в районе Марьинки – из стрелкового оружия, а у Старогнатовки – из подствольного гранатомета.

В штабе ООС подчеркивают, что с ночи понедельника, 16 ноября, на линии разграничения было тихо – огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Отмечается, что ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной и под полным контролем защитников Украины. Подразделения, вовлеченные в нее, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью.

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