Террористы развязали на Донбассе бои и убили воина ВСУ

Российские террористы устроили на Донбассе очередное обострение, прибегнув к мощным обстрелам. Кроме того, они убили украинского защитника.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, только за прошедшие сутки, 11 января, на фронте зафиксировали 10 нарушений режима тишины со стороны оккупантов. В частности, у Песков боевики открыли огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

А под Авдеевкой захватчики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Между тем вблизи Павлополя они стреляли из станковых противотанковых гранатометов, возле Водяных на Приазовье и под Донецком – из стрелкового оружия, а возле самого Донецка – из снайперского.

"В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь. Также неподалеку Красногоровки наши защитники обнаружили пролет БпЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелым действиям наших военных беспилотник был сбит", – говорится в сводке.

Украинские воины заверили, что обо всех преступлениях террористов немедленно сообщили представителям ОБСЕ.

В начале новых суток, 12 января, российские оккупанты уже дважды спровоцировали Вооруженные силы Украины на открытие огня. Ведь вблизи Водяного и Песков террористы ударили по позициям наших воинов из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Кроме того, под Песками враг задействовал автоматические станковые гранатометы.

На обстрелы противника украинские воины были вынуждены открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Между тем, у террористов они составили два человека.

По информации на странице офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, 11 января травмированы двое боевиков из состава 4 ОМСБр 2 АК РФ (ДТП из-за алкогольного опьянения). Кроме того, был уничтожен БпЛА оккупантов серии Phantom (100 ОМСБр 1 АК РФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский воин погиб 11 января вблизи Песков. Его убил вражеский снайпер. Украина отправила СММ ОБСЕ специальную ноту из-за трагедии. Это первый случай гибели защитника от огня террористов в 2021 году.