Террористы ранили на Донбассе воина ВСУ и понесли серьезные потери

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения ООС на Донбассе противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате обстрела осколочное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В частности, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки с применением гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военный получил осколочное ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Недалеко от населенного пункта Пищевик враг открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия.

На действия противника воины ВСУ дали адекватный ответ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески наемники открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

По данным офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица) в Telegram, за сутки потери российско-оккупационных войск составили 5 человек. Из них безвозвратные (200-е) – 4 человека, все случаи не боевые, и санитарные (300-е) – 1 человек, тоже не боевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" ударили по поселку Пески вблизи оккупированного Донецка. Бойцы ВСУ рассказали о минах и снайперах.