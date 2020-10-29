Террористы ранили двоих военных на Донбассе

На Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России ранения получили двое украинских военнослужащих.

Украинская сторона проинформировал ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня, сообщается в Telegram-канале делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что обстрел велся из стрелкового оружия (около 20:40) и ручного противотанкового гранатомета (около 21:41) из направления Ужовки на Водяное. Один военный получил ранение.

Также в районе Золотого-4 был противник применил беспилотник, с которого была сброшена граната ВОГ-25. Там еще один украинский защитник получил легкое ранение.

Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь, их состояние – удовлетворительное.

"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности ТКГ, украинской стороной было сообщено представителям СММ ОБСЕ (о нарушении) и введен режим тишины", – сказано в сообщении.

Также украинская сторона направила письменную ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором потребовала немедленной реакции на текущую ситуацию на линии разграничения, чтобы заставить оккупантов прекратить эскалацию конфликта и придерживаться договоренностей.

Telegram украинской делегации в ТКГ.

Telegram украинской делегации в ТКГ.

Telegram украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, 28 октября четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского защитника.