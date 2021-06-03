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Террористы приостановили обстрелы на Донбассе – штаб ООС
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За прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. С начала суток, 3 июня, нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
Напомним, что днем ранее вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения ООС 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Ранее OBOZREVATEL предлагал вспомнить шестерых героев, чьи жизни война унесла в мае.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе обстреляли из ПТРК мирных жителей.