Террористы приостановили обстрелы на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. С начала суток, 3 июня, нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Напомним, что днем ранее вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения ООС 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL предлагал вспомнить шестерых героев, чьи жизни война унесла в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе обстреляли из ПТРК мирных жителей.