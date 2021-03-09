Террористы пошли на провокации на Донбассе: ВСУ отбили атаки

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение 8 марта девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а с начала этих суток – еще три. Противник использовал мины ПОМ-2, стрелял из гранатометов и минометов.

Также он продолжает распространять фейки якобы об обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов. На провокации врага наши воины открывали огонь в ответ, боевых потерь среди защитников нет, сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

По данным военных, 8 марта в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" российско-оккупационные войска:

вблизи населенного пункта Луганское с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2;

неподалеку Водяного, что на Приазовье и поселка Пески – открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядм с Опытным – с ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета;

в пригороде Золотого-4 – из стрелкового оружия;

в районе поселка Лебединский обстреливали украинские позиции со станкового противотанкового гранатомета.

"Целью провокаций было создание напряженности вдоль линии разграничения, осуществления огневых провокаций и поддержания российской пропаганды относительно системных нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. Традиционно оккупантами производились фейки относительно обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов. Наши воины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", – подчеркнули в ООС.

Там добавили, что с начала 9 марта на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима тишины. В частности, возле Красногоровки противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков ЗФ РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

Наши воины снова отреагировали ответным огнем, а о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ.

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