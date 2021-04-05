Террористы похвастались очередной колонной техники: ОБСЕ засекла такую на Донбассе. Видео

Российские наемники ужасают сеть новыми видео из скопления военной техники на полигонах, без указания места дислокации. Тогда как специалисты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фиксируют множество такого российского вооружения на Донбассе.

Один из роликов разместил в Twitter экс-главарь террористов "ДНР" Игорь (Стрелков) Гиркин. На опубликованных им кадрах видна колонна из десятков танков и гаубиц (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ №76/2021 от 2 апреля.

Отмечается, что 30-31 марта СММ ОБСЕ зафиксировала перемещение большого количества танков вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенных пунктов Крутая Балка, Спартак и Каштановое, что в непосредственной близости от линии разграничения.

Также 31 марта патруль БПЛА малого радиуса действия Миссии заметил на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, что на Луганщине, скопление такого вооружения: 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 6 прицепных гаубиц Д-30 "Лягушка" и прицепную противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Тогда как 1 апреля вблизи Свободного, что на временно оккупированных территориях Донецкой области, было зафиксировано еще 6 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Все вышеперечисленное вооружение находилось с нарушением линий отвода.

Кроме этого, за пределами выделенных мест хранения, на полигоне близ той же Бугаевки, 31 марта было замечено 28 танков, 2 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10", 8 минометов 2Б11 "Сани", 1 самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона-С", а также 82 боевые бронированные машины, на двух из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23.

В зоне безопасности тоже не обошлось без нарушений. В частности, возле н. п. Свободное патруль Миссии зафиксировал 7 единиц БМП-1 и 1 БМП-2, а также 1 зенитную установку ЗУ-23.

Наблюдатели отметили, что целью увеличения количества провокационных и прицельных обстрелов со стороны Российской Федерации за последние дни является искусственное наращивание общественного напряжения в регионе с одновременным распространением нарратива в информационном пространстве об эскалации ситуации со стороны Вооруженных сил Украины. Такая деструктивная пропаганда используется РФ для распространения тезиса на региональном и международном уровнях, о том, что ВСУ якобы готовятся к активным боевым действиям.

"Резкое накопление вооружения и военной техники противника на территории ОРДЛО прежде всего свидетельствуют о намерениях наемников Российской Федерации продолжать нарушать достигнутые Минские договоренности, а в информационном пространстве РФ пытается объяснить это, как ответ на якобы эскалацию конфликта со стороны ВСУ. Анализ фактов препятствования работе СММ, наращивание и перегруппировка вооружения и военной техники российско-оккупационных войск на всей территории ОРДЛО свидетельствует о том, что уровень угрозы эскалации конфликта в районе проведения ООС сохраняется", – подчеркнули в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 марта российский вертолет Ми-8 был замечен непосредственно в воздушном пространстве Украины. Он залетел в глубь нашей территории на 50 м. Это произошло в Сумской области.

31 марта на территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.

Речь идет о российских 152-мм дивизионных самоходных гаубицах "Мста-С", бронетехнике и тяжелом вооружении. Кроме того, в небе над Ростовской областью 31 марта также зафиксировали пролет вертолетных групп.

Такая активизация страны-агрессора вызвала обеспокоенность в военных кругах США. Командование сил армии США в Европе даже повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциального неминуемого кризиса (самого высокого уровня).