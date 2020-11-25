Террористы подключили снайперов на Донбассе, в ВСУ потери – штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook. Погибшим же от вражеской пули снайпера оказался старший солдат 72-й ОМБр, 31-летний Вячеслав Минкин.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял в сторону позиций ВСУ стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного.

По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. Именно в результате его выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов и спасти жизни воина не удалось.

"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили военные.

По их словам, с начала этих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению.

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