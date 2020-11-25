Террористы подключили снайперов на Донбассе, в ВСУ потери – штаб ООС
Трагедия случилась около Авдеевки, украинский защитник получил огнестрельное ранение
В то же время враг провоцировал наших бойцов и у Шумов, Южного и Водяного
ВС РФ и ее наемники применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет
За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook. Погибшим же от вражеской пули снайпера оказался старший солдат 72-й ОМБр, 31-летний Вячеслав Минкин.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял в сторону позиций ВСУ стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного.
По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. Именно в результате его выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов и спасти жизни воина не удалось.
"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили военные.
По их словам, с начала этих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции ВСУ из миномета и гранатомета.
Из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ стало известно, что на Донбассе еще 12 ноября двое гражданских лиц получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России.