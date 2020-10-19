Террористы открыли огонь по ВСУ под Авдеевкой – штаб ООС

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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  • Обстрелы боевиков не несли угрозы жизни и здоровью защитников

  • Провокации не привели к потерям и ранениям в рядах украинских воинов

  • Поэтому они не отвечали захватчикам

На Донбассе террористы устроили обстрелы

Вопреки договоренностям о перемирии, российские террористы на Донбассе снова устроили огневые провокации против ВСУ. Так, за минувшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки. Там в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, на провокационные действия противника оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов в рядах защитников Украины не было.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"Вместе с тем украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", – заверили в штабе ООС.

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинская разведка узнала, что Россия перебросила на фронт новейшие танки для усиления своих террористических группировок. Так, вместо Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся Т-72Б.

  • Изъятую же технику будут размещать на специальных площадках для демонстрации якобы выполнения Минских договоренностей.

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