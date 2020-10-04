Террористы обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов – штаб ООС

В воскресенье, 4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, трижды нарушив режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений среди бойцов ВСУ нет, они огонь на провокационные выстрелы противника не открывали. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – неподалеку Водяного. Кроме того, в районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования РФ открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать пожары на Луганщине. Сейчас ликвидировано возгорания вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованы очаги возгораний у Боброво, Вороново, Боровского, Трехизбенки, Муратово, Капитанского и Вильхового. Всего 4 октября на различных участках к тушению пожаров от Вооруженных сил задействовано 165 военнослужащих и 13 единиц инженерной техники.

В штабе ООС отмечают, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. В частности, они неуклонно соблюдают режим прекращения огня, в то же время готовы адекватно реагировать на любые провокации противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 3 октября российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, а гранатометы различных систем – неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй.