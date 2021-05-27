Террористы обстреляли украинских воинов из вооружения БМП – штаб ООС

За прошедшие сутки, 26 мая, российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах Вооруженных сил нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. У Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

По состоянию на 7:00 утра 27 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Причепиловки российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России пострадало два человека. Ранения получили украинский военнослужащий и мирный житель.