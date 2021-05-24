Террористы обстреляли украинские позиции на Донбассе, ВСУ дали отпор

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции. Один боец ВСУ был ранен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы. В районе Старогантивки наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала суток, 24 мая, оккупанты один раз обстреляли ВСУ у Невельского, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг предпринял обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного вооружения, в результате чего один воин получил ранения.