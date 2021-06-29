Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, есть раненый
За прошедшие сутки, 28 чеврня, российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Под обстрелами один боец ВСУ получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, враг вел огонь вблизи Водяного и Новотошковского. Противник стрелял из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Добавим, что Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
С начала суток, 29 июня, оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Невельского из минометов 120-го калибра.
Отметим, что в отчете СММ ОБСЕ за 28 июня говорится, что боевики на Донбассе мешали работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на этих выходных. Они не пропускали их на оккупированной территории и глушили сигналы беспилотников. Инциденты произошли в период с вечера 25 июня по 27 июня. Перемещению наблюдателей миссии мешали вооруженные формирования 26 июня.
На блокпосте вооруженных формирований у н. п. Заиченко вооруженный боевик не пропустил наблюдателей в район Пикуз и в направлении Саханки в Донецкой области. Свое поведение он оправдал тем, что делает это "по соображениям безопасности СММ". Наблюдатели так и не смогли попасть в эти населенные пункты.
В тот же день на железнодорожной станции "Червона Могила" в н. п. Вознесеновка в Луганской области двое боевиков препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ.
Ранее террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов, в результате чего осколочное ранение получил украинский военнослужащий. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Гонар. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.