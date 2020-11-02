Террористы нарушили договоренности ТКГ на Донбассе – штаб ООС

Виктория Довгань Расследования 07:38, 2.11.2020 Обновлено: 07:38, 2.11.2020

Российские террористы на Донбассе снова пренебрегли договоренностями о перемирии и устроили обстрелы позиций ВСУ. Кроме того, оккупанты прибегли к запрещенной разведке.

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, вечером 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации применили стрелковое оружие в районе населенного пункта Водяное.

Поскольку выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, неподалеку Водяного задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник был обезврежен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в силу 27 июля 2020 года", – заверили воины.

Как сообщал OBOZREVATEL , 31 октября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник применил противотанковый ручной гранатомет.

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