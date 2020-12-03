Террористы на Донбассе заминировали позиции ВСУ – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе в который раз нарушили режим перемирия. Они не только открыли огонь по защитникам, но и прибегли к минированию позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, 2 декабря три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были зафиксированы вблизи Водяного.

Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом участке оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате агрессии террористов не было.

Что касается начала суток 3 декабря, то в этот период также были зафиксированы первые два нарушения боевиков. В частности, неподалеку Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также дистанционно заминировал позиции ВСУ запрещенными минами ПОМ-2.

"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – отметили армейцы.

Подытоживая, они заверили, что продолжают выполнять задачи по назначению и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября российские оккупанты на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов и запустили в сторону позиций наших защитников беспилотник. Впрочем армейцы успешно уничтожили вражеское средство аэроразведки.