Террористы на Донбассе устроили провокацию, обстреляв военных ОС

По состоянию на вечер 21 ноября российские оккупационные войска один раз нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, применил автоматический станковый гранатомет.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина", – говорится в сообщении.

Добавим, что с начала суток боевых потерь и ранений среди военнослужащих ОС нет.

Также добавлено, что саперы ГСЧС разминировали почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты взялись за запрещенное вооружение и совершили провокационные выстрелы в сторону позиций ВСУ.