Террористы на Донбассе устроили прицельные обстрелы: ВСУ открыли огонь в ответ

Российские террористы на Донбассе устроили прицельные обстрелы позиций ВСУ и заставили защитников Украины открыть огонь.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, отметив, что наши воины смогли сохранить контроль над ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности о перемирии. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединское. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, украинские воины открыли огонь в ответ, что заставило противника прекратить обстрел. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было. Потери противника уточняются.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил прекратили работу беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала суток 22 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

"На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил ранения. Его с акубаротравмой доставили в лечебное учреждение.