Террористы на Донбассе устроили плотные обстрелы из гранатометов – штаб ООС
На протяжении 15 декабря российские террористы на Донбассе 11 раз нарушали режим тишины и били по позициям Вооруженных сил Украины на разных направлениях из гранатометов различных систем.
Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, самыми мощными атаки противника были вблизи Авдеевки. Там боевики четыре раза подряд открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Такие же провокации были зафиксированы вблизи Опытного и Водяного на Приазовье (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Еще два нарушения перемирия террористы устроили под населенным пунктом Шумы. Там они применили подствольные, автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
Однако, поскольку выстрелы российско-оккупационных войск были неприцельными, воины ВСУ не отвечали на них. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава ОС удалось избежать.
С начала суток 16 декабря террористы снова успели один раз сорвать режим тишины – у Водяного они вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Впрочем, эта атака не несла угрозы жизни и здоровью наших защитников. Украинские армейцы сохранили контроль ситуации за собой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 декабря российские оккупанты четыре раза нарушали договоренности о перемирии и также стреляли по позициям ОС из гранатометов. Огневая активность была замечена у Шумов, Авдеевки и Песков.
Напомним, разведка установила, что оккупанты на территории ОРДЛО устроили массовые военные сборы с привлечением снайперов, разведчиков и членов вооруженных формирований других военных специальностей.
Для их проверки из России приехали представители управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа Вооруженных сил РФ.