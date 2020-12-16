Террористы на Донбассе устроили плотные обстрелы из гранатометов – штаб ООС

На протяжении 15 декабря российские террористы на Донбассе 11 раз нарушали режим тишины и били по позициям Вооруженных сил Украины на разных направлениях из гранатометов различных систем.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, самыми мощными атаки противника были вблизи Авдеевки. Там боевики четыре раза подряд открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Такие же провокации были зафиксированы вблизи Опытного и Водяного на Приазовье (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще два нарушения перемирия террористы устроили под населенным пунктом Шумы. Там они применили подствольные, автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Однако, поскольку выстрелы российско-оккупационных войск были неприцельными, воины ВСУ не отвечали на них. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава ОС удалось избежать.

С начала суток 16 декабря террористы снова успели один раз сорвать режим тишины – у Водяного они вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Впрочем, эта атака не несла угрозы жизни и здоровью наших защитников. Украинские армейцы сохранили контроль ситуации за собой.

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