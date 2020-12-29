Террористы на Донбассе устроили плотные обстрелы и ранили воина ВСУ

Российские террористы на Донбассе 28 декабря устроили массированные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, нарушив режим тишины 13 раз. В результате их огневой активности был ранен один защитник.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, у Водяного на Приазовье группировки боевиков ударили из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Кроме того, для корректировки огня враг запустил беспилотный летательный аппарат, который после пересечения линии разграничения был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также оккупанты прибегли к огневым провокациям из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов вблизи Пивденного. А под Марьинкой и Авдеевкой захватчики применили гранатометы различных систем.

Не обошлось без обострения и у Светлодарска и Новоалександровки – там враг ударил из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, и ему оказали квалифицированную помощь врачей. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – заверили в штабе ООС.

Что же касается начала суток 29 декабря, то в это время террористы еще не прибегали к новым обстрелам.

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