Террористы на Донбассе устроили обстрелы ВСУ и запустили беспилотник – штаб ООС
Враждебная активность наблюдалась на Приазовье, вблизи Причепиловки, Авдеевки и Новотошковского
Украинские воины на стрельбу не отвечали
Защитникам удалось сохранить контроль над ситуацией
Российские террористы на Донбассе 15 октября устроили масштабные провокации против ВСУ. В частности, они неоднократно вели огонь в сторону наших позиций и применяли запрещенные средства разведки.
Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, в целом в течение минувших суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.
Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку от Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского. К счастью, боевых потерь в рядах украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции, добросовестно выполняя задачи по назначению", – заверили воины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября, в День защитника Украины, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.