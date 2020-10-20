Террористы на Донбассе устроили обстрелы и запустили беспилотник – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе 19 октября снова сорвали перемирие. В частности, они открывали огонь в сторону ВСУ и применили запрещенные средства разведки.

Впрочем, как отметила пресс-служба штаба ООС в Facebook, несмотря на попытки оккупантов, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил осталась полностью контролируемой украинским защитниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным защитников, 19 октября вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Поскольку неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, украинские воины огонь в ответ не открывали. Провокации террористов не привели к боевым потерям и ранениям среди личного состава Объединенных сил.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, был задокументовано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы работа беспилотника противника была приостановлена.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности боевых бригад ВСУ выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Подытоживая, штаб ООС отметил, что кроме украинских военнослужащих, в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 найденных взрывоопасных предмета.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Ситуация в районе проведения операции контролируемая украинским воинами", – резюмировали армейцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ на временно оккупированных Россией территориях Луганщины 16 октября было обнаружено 13 единиц вооружения, расположенных с нарушением линий отвода. Среди них – реактивная система залпового огня, самоходные и буксируемые гаубицы, а также противотанковая пушка.