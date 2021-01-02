Террористы на Донбассе устроили мощные обстрелы в первый день года

С наступлением нового года российско-оккупационные войска на Донбассе активизировались и устроили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Всего за сутки 1 января они девять раз нарушили режим прекращения огня.

К счастью, потерь и ранений в рядах ВСУ нет, украинские защитники дали адекватный отпор врагу. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник несколько раз открывал огонь в пригороде Авдеевки. Он применил против украинских военных минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме этого, по направлению Яковлевки был визуально обнаружен БПЛА противника типа "квадрокоптер", который умелыми действиями наших воинов был сбит после пересечения линии разграничения.

Неподалеку Водяного на Приазовье вооруженные формирования РФ вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и у Павлополя.

А вот в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. У Новолуганского он использовал стрелковое оружие.

На обстрелы противника украинские бойцы оказали адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было проинформировано представителей ОБСЕ.

По данным военных, с начала суток 2 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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