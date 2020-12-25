Террористы на Донбассе устроили мощные обстрелы и ранили двоих воинов ВСУ
В течение 24 декабря российские террористы на Донбассе пять раз сорвали режим тишины. В результате их провокаций ранения получили двое украинских защитников.
Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, вблизи Водяного оккупанты применили минометы 82-го калибра и автоматические станковые гранатометы. А у Шумов российско-оккупационные вооруженные формирования ударили из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В результате обстрелов один воин Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение, а еще один подорвался на неизвестном взрывном устройстве под Красногоровкой. Обоих военных срочно госпитализировали и оказали необходимую помощь.
На грубое нарушение врагом перемирия Объединенные силы дали мощный ответ. Следовательно, с начала суток 25 декабря противник пока больше не прибегал к огневой активности. Контроль над ситуацией на фронте удерживает украинская армия.
По информации на Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана, потери российско-оккупационных войск 24 декабря составили два человека убитыми (небоевые): погибли боевики 4 омсбр 2 АК РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 декабря российские террористы на Донбассе трижды нарушали режим тишины. Они стреляли по ВСУ из разных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Впрочем ОБСЕ тогда зафиксировала более 160 нарушений за сутки со стороны оккупантов. Среди них – применения пушки и стрельба очередями из боевой машины пехоты.
А 22 декабря боевики срывали перемирие девять раз. Они атаковали украинские позиции, применяя запрещенные мины и артиллерию.