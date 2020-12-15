Террористы на Донбассе устроили массовые сборы снайперов и разведчиков

Российские террористы устроили на временно оккупированных территориях Донбасса мероприятия боевой подготовки. К ним привлекли оккупантов максимально разнообразных военных специальностей.

Так, в сборах приняли участие расчеты противотанковых ракетных комплексов, снайперы, пулеметчики, гранатометчики, операторы технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений. О массовом вышколе боевиков стало известно Гллавному управлению разведки, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным защитников, курирует все перечисленные мероприятия командование оперативной группировки российских оккупационных войск.

Так, с целью контроля за качеством проведения занятий в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов даже прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL: