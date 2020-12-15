Террористы на Донбассе устроили массовые сборы снайперов и разведчиков
Российские террористы устроили на временно оккупированных территориях Донбасса мероприятия боевой подготовки. К ним привлекли оккупантов максимально разнообразных военных специальностей.
Так, в сборах приняли участие расчеты противотанковых ракетных комплексов, снайперы, пулеметчики, гранатометчики, операторы технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений. О массовом вышколе боевиков стало известно Гллавному управлению разведки, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным защитников, курирует все перечисленные мероприятия командование оперативной группировки российских оккупационных войск.
Так, с целью контроля за качеством проведения занятий в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов даже прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинская разведка установила, что на передовые позиции российских оккупантов выведены танки и дежурные артиллерийские подразделения.
Кроме того, террористы устроили показательные инструкторско-методические занятия и занятия по огневой подготовке.
А в октябре российские захватчики перебросили на Донбасс новейшие танки Т-72Б на замену старым Т-64. Последние они намеревались разместить на спецплощадках, чтобы продемонстрировать якобы выполнение требования об отводе тяжелого вооружения.
Кроме того, террористы "Л/ДНР", подконтрольные РФ, из-за нехватки личного состава в своих подразделениях решили провести призыв среди местного населения. Но такая инициатива вызвала массовое сопротивление жителей ОРДЛО.